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Избиение Найема

Опубликовано новое видео избиения Найема

Опубликовано новое видео избиения Найема
Фото: facebook.com/Mustafanayyem

На кадрах - неизвестные ранее детали потасовки

26.07.18 74
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Обнародовано новое видео с камеры наблюдения, на котором видно, как один из подозреваемых набросился на народного депутата Мустафу Найема.

Новый ролик опубликовало издание Украинская правда.

На кадрах видно, как человек в красной рубашке подошел к колонне и остановил шаг возле нее. Мимо пробежал другой человек, говоривший по телефону. За последним бежал Мустафа Найем, пытаясь его догнать.



Затем уже видно, как человек в рубашке бежит за депутатом. Они выбежали на дорогу и человек в рубашке кинулся на него, между ними началась потасовка. Далее оба упали на дорогу, человек в рубашке поднялся и начал убегать. После этого Найем уже побежал за мужчиной в рубашке. Они исчезли из поля зрения камеры наблюдения.

В то же время второй человек, за которым сначала бежал нардеп, некоторое время наблюдал за схваткой, но потом тоже скрылся.

"Мужчина в рубашке похож на одного из подозреваемых в избиении нардепа - Умолта Темербулатова. Из всех фигурантов, зафиксированных на предыдущих обнародованных видео, только Темербулатов был одет в красную рубашку. Ему инкриминируют хулиганство", - пишет издание.

"Второй человек, за которым сначала бежал нардеп, похож на Магомеда-Амина Саитова, после нападения на Найема он сбежал в Азербайджан", - добавляет издание.

Напомним, 30 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал в Facebook имена и фотографии напавших на Мустафу Найема.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.

26 июля суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в нападении на Найема Магомеда-Салиха Саитова.

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