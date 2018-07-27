В горсовете Конотопа (Сумская область) во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны.



Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



Правоохранители отмечают, что успешно разняли конфликтующие стороны, но в ходе потасовки пострадали четверо полицейских.





По данным полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

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"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал заместитель начальника областной полиции Олег Кузминков.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Отметим, ранее парламентарии Юрий Береза (Народный фронт) и Александр Долженков (Оппозиционный блок) затеяли драку.