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Главная » Страна » Видео В горсовете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра: 50 задержанных

Видео В горсовете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра: 50 задержанных

<span class="label red">Видео</span> В горсовете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра: 50 задержанных
Фото: Скриншот

Силовики успешно разняли конфликтующие стороны

27.07.18 14
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В горсовете Конотопа (Сумская область) во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители отмечают, что успешно разняли конфликтующие стороны, но в ходе потасовки пострадали четверо полицейских.



По данным полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал заместитель начальника областной полиции Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Отметим, ранее парламентарии Юрий Береза (Народный фронт) и Александр Долженков (Оппозиционный блок) затеяли драку.

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