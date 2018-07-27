МВФ одобрил обновленный план по Антикоррупционному суду

Киев стал на шаг ближе к получению очередного транша

Международный валютный фонд одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Таким образом официальный Киев стал на шаг ближе к получению очередного транша в 2 миллиарда долларов.



Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь МВФ.

"Как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Высшего Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ", - сообщила она.



Однако, как отмечается, решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки нового транша МВФ.



"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается", - отметила пресс-секретарь.

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Отметим, 26 июня в Украине вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью этого года.