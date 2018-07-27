Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Как будет двигаться Киев на 1030- летие Крещения Руси-Украины
Крестный ход в Киеве

Как будет двигаться Киев на 1030- летие Крещения Руси-Украины

Как будет двигаться Киев на 1030- летие Крещения Руси-Украины
Крестный ход

В связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси-Украины 27-28 июля в центре столицы ограничат движение всех видов транспорта

27.07.18 348
100

27 июля ограничат движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской). Об этом информируют в КГГА.

Кроме того 28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по улицам:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пер. Михайловским);

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пер. Михайловским);

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);

ул. Костельная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

В КГГА также обращают внимание, что 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

Как сообщалось, Глава Организации украинских националистов Богдан Червак назвал предстоящий "крестный ход", организованный УПЦ МП политическим мероприятием.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В центре Киева стреляли в ресторанеГлаву Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволилиВ Киеве возобновлено движение по путепроводу, обрушившемуся после сильных ливней
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 14822
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12411
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9591
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17156
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12270
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20852
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11008
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23288
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8564
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6971
  1. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 5401 / 7789
  2. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 2066 / 2220
  3. Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список) 1884 / 2122
  4. Ульяна Супрун: Под водой может быть сильная глубина 1746 / 1917
  5. На День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд 1692 / 1940
  6. Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США 1581 / 1800
  7. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 1579 / 1619
  8. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 1551 / 4119
  9. Появилось видео рухнувшего путепровода в Киеве 1524 / 1692
  10. В центре Киева стреляли в ресторане 1298 / 1451
  1. Дети от кутюр. Готова ли наука к созданию идеального человека 8 / 1200
  2. Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания 7 / 1318
  3. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 7 / 1619
  4. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 7 / 4119
  5. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 2530
  6. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 5 / 2220
  7. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 5 / 14822
  8. Мик Джаггер: Танец — это просто неуклюжая замена секса 4 / 468
  9. Ольга Жуковская 4 / 2090
  10. Дело в стакане. Из чего делают стаканы в Черновцах 3 / 767
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.