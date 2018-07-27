Как будет двигаться Киев на 1030- летие Крещения Руси-Украины

В связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси-Украины 27-28 июля в центре столицы ограничат движение всех видов транспорта

27 июля ограничат движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской). Об этом информируют в КГГА.

Кроме того 28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по улицам:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пер. Михайловским);

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пер. Михайловским);

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);

ул. Костельная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

В КГГА также обращают внимание, что 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

Как сообщалось, Глава Организации украинских националистов Богдан Червак назвал предстоящий "крестный ход", организованный УПЦ МП политическим мероприятием.