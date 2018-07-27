Сегодня 15-я годовщина Скниловской катастрофы

В этот день произошла одна из самых страшных трагедий в истории Украины

Ровно 15 лет назад на военном аэродроме «Скнилов» во Львове во время авиашоу произошла одна из самых страшных катастроф в Украине, передает Укринформ.

В результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Еще более 500 человек были признаны судом пострадавшими. На аэродроме в момент катастрофы находилось около 10 тыс. человек.

За штурвалом самолета находились опытные пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультироваться, получив лишь незначительные травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ отклонил жалобу родственников погибших в Скниловской трагедии

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства обороны Украины.

К ответственности за трагедию были привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лица, причастные к организации авиашоу, и летчики были признаны виновными в халатности и невыполнении плана полета.

Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. Большинство пострадавших в трагедии остались недовольны результатами расследований.

Ежегодно 27 июля пострадавшие и родственники погибших в катастрофе собираются на месте падения самолета на Скниловском военном аэродроме, а затем на Голосковском кладбище, чтобы почтить память всех, кто погиб.

Напоминаем, что в этот день там отмечали 60-летие 14 авиационного корпуса ВВС Украины, по случаю чего устроили шоу.