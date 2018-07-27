В Киеве утром сообщили о "минировали" телеканала "Интер"

В пятницу утром, 27 июля, в полицию Киева поступил звонок о том, что здание телеканала "Интер" на ул.Дмитриевской,30 заминировано, передает Интерфакс- Украина.
Обследовавшие здание взрывотехники и кинологи каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минирование" Рады обошлось сирийцу в четыре года колонии
"Сообщение было в семь утра. Звонок оказался ложным. Сейчас все нормально, даже роллеты на окнах открыты", - сообщил сотрудник "Интера" около 10.00 пятницы.
Напоминаем, что недавно в Киеве "заминировали" станцию метро Гидропарк.