В Киеве утром сообщили о "минировали" телеканала "Интер"

В пятницу утром, 27 июля, в полицию Киева поступил звонок о том, что здание телеканала "Интер" на ул.Дмитриевской,30 заминировано, передает Интерфакс- Украина.

Обследовавшие здание взрывотехники и кинологи каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Сообщение было в семь утра. Звонок оказался ложным. Сейчас все нормально, даже роллеты на окнах открыты", - сообщил сотрудник "Интера" около 10.00 пятницы.

Напоминаем, что недавно в Киеве "заминировали" станцию метро Гидропарк.