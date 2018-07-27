Верующие УПЦ МП начинают собираться на Владимирской горке в Киеве

Верующие УПЦ МП начали собираться на Владимирской горке, где в 13:00 начнется молебен по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, а затем в 13:30 – крестный ход, передает Интефакс-Украина.

По состоянию на 11:00 возле памятника князю Владимиру собралось уже несколько тысяч верующих из различных регионов Украины. Люди продолжают прибывать. Также собрались церковные иерархи. На всех направлениях подходов верующих и у горки дежурят медики.

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В 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий. Крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры запланирован на 13:30.

Порядок в центре Киева обеспечивают в усиленном рабочем режиме правоохранители.

Обстановка на подходах и у самого памятника Владимиру спокойная, наблюдаются небольшие очереди.

Напоминаем, что Московский и Киевский патриархаты заявили по сто тысяч участников крестных ходов.