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Крестный ход в Киеве

Верующие УПЦ МП начинают собираться на Владимирской горке в Киеве

Верующие УПЦ МП начинают собираться на Владимирской горке в Киеве
Фото: Українські Новини

Обстановка в местах скопления людей спокойная

27.07.18 601
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Верующие УПЦ МП начали собираться на Владимирской горке, где в 13:00 начнется молебен по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, а затем в 13:30 – крестный ход, передает Интефакс-Украина.

По состоянию на 11:00 возле памятника князю Владимиру собралось уже несколько тысяч верующих из различных регионов Украины. Люди продолжают прибывать. Также собрались церковные иерархи. На всех направлениях подходов верующих и у горки дежурят медики.

В 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий. Крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры запланирован на 13:30.

Порядок в центре Киева обеспечивают в усиленном рабочем режиме правоохранители.

Обстановка на подходах и у самого памятника Владимиру спокойная, наблюдаются небольшие очереди.

Напоминаем, что Московский и Киевский патриархаты заявили по сто тысяч участников крестных ходов.

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