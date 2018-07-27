Крестный ход УПЦ МП будут сопровождать спасатели и пожарные

Безопасность людей во время крестного хода 27-28 июля будут обеспечивать более 60 спасателей и пожарных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"Сегодня Украина отмечает 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины. Торжества будут проходить в течение 27-28 июля, а главное из них — крестный ход, в котором примут участие тысячи мирян. Чтобы праздник прошел в полной безопасности, сопровождать шествие будут спасатели Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, а по маршруту движения крестного хода будет дежурить пожарная техника", — говорится в сообщении.

В частности, обеспечивать публичную безопасность и порядок в течение этих дней будут помогать 61 спасатель и 17 спецавтомобилей пожарно-спасательной службы Киева.

Как сообщалось ранее, в центре Киева людей обыскивают металлоискателем и проверяют сумки.