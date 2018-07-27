Обнародованы шокирующие цифры нарушений на пассажирском транспорте

После резонансных аварий, которые произошли в Житомирской и Николаевской областях на минувшей неделе, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверила 5018 транспортных средств.

Об этом журналистам заявил руководитель Укртрансбезопасности Вячеслав Дидковский, передаёт корреспондент Фокуса.

"Было проверено 5018 транспортных средств, выявлено 1668 нарушений. Каждое третье транспортное средство имело нарушения", - отметил он.

Самое большое количество нарушений связано с отсутствие полного пакета разрешительных документов. Таких нарушений было выявлено 443 случая. Ненадлежащее техническое состояние транспортного средства - 228 случаев. Ещё 373 водителя не придерживались сбалансированного режима работы и отдыха.

"На станции в основном заходят те, кто имеет разрешительные документы, но к ним вопросы в части режима работы и отдыха. Это не проверяется на автостанции", - добавляет Дидковский.

Он добавил, что так называемые "черные перевозчики" - водители без разрешительных документов - работают в основном на межгородских, межобластных и межрегиональных направлениях.

Напомним, Мининфраструктуры отправит на металлолом переоборудованные маршрутки.