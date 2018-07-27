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Главная » Страна » Нафтогаз повышает цену закупки газа на рынке Украины

Нафтогаз повышает цену закупки газа на рынке Украины

Нафтогаз повышает цену закупки газа на рынке Украины
Фото с сайта sharij.net

Из-за низкого спроса

27.07.18 76
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В "Нафтогазе" сообщили об увеличении цены предложения в августе на закупку газа на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании.

Закупку планируется осуществить по цене 8 088,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

"НАК "Нафтогаз Украины" в августе этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 8 088,00 гривен за тыс куб. м (без НДС)", - сказано в сообщении.

При этом в июле НАК объявил тестовую закупку по цене 7 629,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС), а в июне - 6 900,00 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

"Учитывая то, что июнь и июль традиционно являются сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", - информируют в пресс-службе.

Напомним, Киев может остаться без горячей воды с 1 августа.

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