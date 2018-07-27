Из-за пожаров возле Парижа эвакуировали 2500 человек

Сегодня возле Парижа, в коммуне Исси-ле-Мулино произошел пожар, в результате которого эвакуировали 2500 человек.
Об этом сообщает Le Parisien.
Как отмечается, катастрофа произошла в полдень неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.
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Отмечается, что пожар затронул электрический трансформатор.
В издании сообщают, что в некоторых районах коммуны произошло отключение электричества.
Около 12 часов 30 минут пожарным удалось локализовать огонь.
Напомним, число жертв в результате сильных лесных пожаров в Греции возросло до 77.
178 пострадавших госпитализированы, среди них - дети.