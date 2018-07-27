В центре Киева во время Крестного хода УПЦ МП задержали двух представителей партии Братство Дмитрия Корчинского, передает LIGA.net.



Как сообщил коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всесвітнє броварське телебачення и просто снимала сюжет о Крестном ходе. Сам Черный, по его словам, с одним из товарищей стояли напротив здания правительства. Почему полицейские задержали его коллегу, Черный не знает.

Фото: liga.net

После этого полиция задержала еще одного человека в облачении священника. Черный сообщил, что это также их активист. При этом, что делал член Братства в рясе на шествии УПЦ МП, он не пояснил.

Фото: liga.net

Как передает ТСН, возле Кабинета министров несколько парней вылезли на парапет, где часть из них задержали.



Как сообщает Страна, активист Братства начал кричать участникам Крестного хода "Слава Украине!" Его задержала полиция и силой усадила в бус.





Сам Дмитрий Корчинский в Facebook написал: "Алексей Середюк арестован за то, что снимал на мобильник парад УПЦ ФСБ. С ним арестован иподиакон Ростислав. Оба уже в Печерском РОВД".



В пресс-службе полиции Киева сказали, что пока не имеют информации о задержаниях.

Отметим, сегодня, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.