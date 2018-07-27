Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео, фото В Киеве во время Крестного хода задержали членов "Братства"
Крестный ход в Киеве

Видео, фото В Киеве во время Крестного хода задержали членов "Братства"

<span class="label red">Видео, фото</span> В Киеве во время Крестного хода задержали членов "Братства"
Фото: liga.net

Активист партии начал кричать участникам Крестного хода "Слава Украине!"

27.07.18 106
1400

В центре Киева во время Крестного хода УПЦ МП задержали двух представителей партии Братство Дмитрия Корчинского, передает LIGA.net.

Как сообщил коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всесвітнє броварське телебачення и просто снимала сюжет о Крестном ходе. Сам Черный, по его словам, с одним из товарищей стояли напротив здания правительства. Почему полицейские задержали его коллегу, Черный не знает.

Фото: liga.net

После этого полиция задержала еще одного человека в облачении священника. Черный сообщил, что это также их активист. При этом, что делал член Братства в рясе на шествии УПЦ МП, он не пояснил.

Фото: liga.net

Как передает ТСН, возле Кабинета министров несколько парней вылезли на парапет, где часть из них задержали.

Как сообщает Страна, активист Братства начал кричать участникам Крестного хода "Слава Украине!" Его задержала полиция и силой усадила в бус.



Сам Дмитрий Корчинский в Facebook написал: "Алексей Середюк арестован за то, что снимал на мобильник парад УПЦ ФСБ. С ним арестован иподиакон Ростислав. Оба уже в Печерском РОВД".

В пресс-службе полиции Киева сказали, что пока не имеют информации о задержаниях.

Отметим, сегодня, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.

14
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Крестном ходе приняли участие 250 тысяч человек, - УПЦВ Киеве прошел Крестный ходКрестный ход УПЦ МП будут сопровождать спасатели и пожарные
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15008
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12495
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9674
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17291
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12289
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21031
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11126
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23390
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8622
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7070
  1. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 6069 / 8426
  2. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 2271 / 2701
  3. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 2163 / 2309
  4. Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список) 2039 / 2284
  5. Ульяна Супрун: Под водой может быть сильная глубина 1777 / 1952
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 1712 / 4287
  7. На День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд 1701 / 1951
  8. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 1700 / 5309
  9. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 1641 / 1676
  10. Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США 1639 / 1854
  1. В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте 12 / 1284
  2. Дети от кутюр. Готова ли наука к созданию идеального человека 8 / 1259
  3. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 7 / 1676
  4. Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания 7 / 1383
  5. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 7 / 15008
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 7 / 4287
  7. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6 / 2779
  8. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11923
  9. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 5 / 2701
  10. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 5 / 2309
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.