Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра

В Киеве 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.
Прогнозируется, что завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
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В свою очередь, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства просят жителей и гостей столицы плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", – призывают в КГГА.
Напомним, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы.