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Главная » Страна » Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра

Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра

Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра
Фото: Facebook Типичный Киев

28 июля ожидаются грозы

27.07.18 1686
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В Киеве 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

Прогнозируется, что завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

В свою очередь, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства просят жителей и гостей столицы плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", – призывают в КГГА.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы.

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