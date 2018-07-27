Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра

В Киеве 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.



Прогнозируется, что завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

В свою очередь, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства просят жителей и гостей столицы плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.



"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", – призывают в КГГА.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы.