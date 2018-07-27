Cкоростной трамвай закроют на ремонт

Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 18 будет закрытым 28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Уточняется, что движение закрывается на период выполнения ремонтных работ трамвайных путей на пересечении улиц Жилянская и Старовокзальная.
Для обеспечения пассажирских перевозок в эти и следующие выходные организуется движение временных автобусных и троллейбусных маршрутов в обычном режиме движения:
Временный автобусный маршрут № 3Т "Ст. "Кольцевая дорога" - ст. "Старовокзальная" по трассе движения: просп. Леся Курбаса - ул. Комарова - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная;
Временный автобусный маршрут № 18Т "Ул. Старовокзальная - ул. Сечевых Стрельцов" по трассе движения: ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - просп. Победы - ул. Дмитриевская - ул. Чорновила - Глубочицкий проезд - ул. Глубочицкая, в обратном направлении: ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Котарбинского - ул. Дмитриевская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.
Напомним, на Киевсовет и КГГА подали в суд за повышение тарифов.