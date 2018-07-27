Зайцева прогуливала курсы вождения, - полиция

В Харькове полицейские рассказали, что Елена Зайцева, одна из участниц ДТП в центре города, где погибли 6 человек и еще 6 получили ранения, во время занятий в автошколе неоднократно прогуливала уроки вождения.



Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Сегодня со ссылкой на данные полиции.



Отмечается, что в ходе проверок копы выяснили, что занятия прогуливали как сама Зайцева, так и другие ученики ее группы.

Было открыто расследование по статье "служебная халатность".



Сейчас, кроме уголовной ответственности, автошколе грозит лишение государственной аккредитации. В рамках расследования выясняют, нарушало ли руководство автокурсов нормы законодательства.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.