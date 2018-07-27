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Ситуация на Донбассе

Владимир Путин отказался говорить о перспективах референдума на Донбассе

Владимир Путин отказался говорить о перспективах референдума на Донбассе
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Президент России не отрицает, что рассматривает такую возможность

27.07.18 19
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге отказался обсуждать возможный референдум на Донбассе. Об этом пишет Радио Свобода.

"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая и чувствительная сфера", -  заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что он думает о перспективах референдума на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает вариант аннексии неподконтрольных Украине территорий Донбасса по "крымскому сценарию"  - то есть путём фиктивного референдума, и Владимир Путин даже обсуждал эту возможность с президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Хельсинки.

Правительство США заверило, что не признает легитимность подобного референдума. 

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