В Минске мужчину избили за футболку с надписью "ДНР"

В Минске (Беларусь) неизвестные избили 42-летнего местного жителя Сергея Лановенко, который был одет в футболку с надписью "ДНР".
Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Наша Ніва.
Он считает причиной конфликта свои политические взгляды.
"Моя позиция – поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР", – заявил он.
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Потасовка произошла в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.
После того, как они утвердительно ответили на вопрос Лановенко, не бандеровцы ли они, между людьми завязалась драка.
Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.
Отметим, ранее суд города Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов за демонстрацию запрещенной в Украине георгиевской ленты.