В Одессе на 9 лет посадили водителя, оставившего умирать сбитых пешеходов

В Одессе суд приговорил к 9 годам тюремного заключения водителя, который насмерть сбил двоих пешеходов и скрывшегося с места преступления. Об этом пишет в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Суд признал водителя виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении пострадавших без помощи.

Как установило следствие, в июне 2017 года осуждённый водитель ехал на неисправном ВАЗ-21074 по шоссе Овидиополь-Петродолинское и сбил двух пешеходов - парней в возрасте 20 и 15 лет.

Водитель скрылся с места преступления и оба пострадавших умерли от полученных травм. Генпрокуратура подчёркивает, что в крови водителя был обнаружен алкоголь.

Напомним, недавно в Киеве арестовали на два месяца водителя, сбившего насмерть ребенка.