Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных, - ООС

Сегодня, 27 июля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб в результате подрыва при проведении инженерной разведки. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.
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"Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино", - говорится в сообщении.
В ООС заверили, что украинские военные контролируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что окопы украинских военных на Донбассе затопило.