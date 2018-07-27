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Ситуация на Донбассе

Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных, - ООС

Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных, - ООС
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Силы ООС контролируют ситуацию

27.07.18 9
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Сегодня, 27 июля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб в результате подрыва при проведении инженерной разведки. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино", - говорится в сообщении.

В ООС заверили, что украинские военные контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что окопы украинских военных на Донбассе затопило.

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