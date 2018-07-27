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Крестный ход в Киеве

Вселенский Патриарх отказался отмечать в РФ юбилей крещения Киевской Руси

Вселенский Патриарх отказался отмечать в РФ юбилей крещения Киевской Руси
Вселенский патриарх Варфоломей/Фото из открытых источников

Варфоломей не принял предложение патриарха РПЦ Кирилла 

27.07.18 72
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Вселенский патриарх Варфоломей отказался от предложения патриарха РПЦ Кирилла (Гудняева) совместно отметить в Москве 1030-летие Крещения Руси.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба в Украине со ссылкой на пост Украинской поместной православной церкви в сети Facebook.

"Как стало известно, Вселенский Патриарх на полученное от главы РПЦ Кирилла (Гундяева) официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных "1030-летию Крещения Руси", сообщил о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в РФ", - говорится в сообщении.

В Константинополе добавили, что их представители все же примут участие в праздновании юбилея Крещения Руси-Украины. Правда, не в Москве, а в Киеве.

"В ответе Вселенского Патриарха также указано, что праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве, в котором представители Вселенского Патриарха примут участие 28.07, и на которые представители Вселенского Патриархата были приглашены и назначена соответствующая делегация", - передают слова представителей Константинополя.

"Довольно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлен его четкой позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X века в Киеве, и непризнании "присоединение" Киевской Митрополии Московским Патриархатом во второй половине XVII века.", - делают вывод в УППЦ.

Отметим, сегодня, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.

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