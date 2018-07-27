Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск на 1, 5 месяца.



Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на самого Холодницкого.



Отпуск главы САП продлится до 13 сентября.

Отметим, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рекомендовала не увольнять руководителя САП Холодницкого с должности, а вынести ему выговор.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве.

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просил рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.