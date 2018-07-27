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Вселенский патриарх: Конечная цель – дать украинской церкви автокефалию

Вселенский патриарх: Конечная цель – дать украинской церкви автокефалию
Фото: president.gov.ua

Первая часть имплементации томоса уже началась

27.07.18 22
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Вселенский патриарх в своем послании к Украине отметил, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее послание зачитал представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил на встрече с президентом Петром Порошенко.

"Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не примерялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию", - отмечается в послании.

Петр Порошенко поблагодарил за позицию по Украинской Церкви.

"Для большинства украинцев очень важны слова его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви. Что передача в 17 веке контроля Москве проходила неканоническим образом. И так же, как и мы, его Святейшество считает нашей матерью-церковью именно Константинопольский патриархат", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что Украина надеется на решение о предоставлении томоса.

"Это исторический момент для Украины и украинской церкви вернуться в лоно церкви-матери", - отметил Петр Порошенко.

В свою очередь, митрополит Галльский Эммануил заявил, что первая часть имплементации томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже началась.

"Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага", - добавил Эммануил.

В апреле этого года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%). 

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не сомневается, что украинская церковь получит автокефалию в 2018 году

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