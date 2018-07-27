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Главная » Страна » В ОБСЕ пообещали поддержку миротворцам на Донбассе
Введение миротворцев ООН на Донбасс

В ОБСЕ пообещали поддержку миротворцам на Донбассе

В ОБСЕ пообещали поддержку миротворцам на Донбассе
Фото: Facenews.ua

Концепции размещения миротворческой миссии "очень разнообразны"

27.07.18 91
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В ОБСЕ пообещали оказывать разностороннюю поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер в Краматорске на пресс-конференции в пятницу, 27 июля, сообщает Укринформ.

"Я эту идею поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как такая, которая поможет в реальности привести к решению этого конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, чтобы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести в свою очередь, и мы, конечно, будем рады принимать участие в планировании с самого начала", - сказал Гремингер.

Он также отметил, что это возможно из-за продления мандата на работу специальной мониторинговой миссии.

"Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент этой миссии, если в этом будет необходимость. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии с участием ООН", - сказал генсек.

Но он объяснил, что сегодня концепции размещения подобной миротворческой миссии на Донбассе "очень разнообразны", и самое сложное сейчас - это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно надо".

Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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