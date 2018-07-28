На Донбассе погиб украинский боец

Оккупанты 34 раза обстреливали наши позиции в минувшие сутки

В течение минувших суток, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из тяжелого вооружения, сообщает Фокус со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

Вместе с тем, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного - 82-мм минометы.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения.

Напомним, на днях в подконтрольной сепаратистам Горловке трое подростков подорвались на мине. Двое из них погибли.