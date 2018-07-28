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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб украинский боец

На Донбассе погиб украинский боец
markmallett.com

Оккупанты 34 раза обстреливали наши позиции в минувшие сутки

28.07.18 48
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В течение минувших суток, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. 

Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из тяжелого вооружения, сообщает Фокус со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. 

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. 

Вместе с тем, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного - 82-мм минометы. 

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. 

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино. 

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения. 

Напомним, на днях в подконтрольной сепаратистам Горловке трое подростков подорвались на мине. Двое из них погибли.

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