В УПЦ КП сообщают о попытке покушения на патриарха Филарета

Все началось с того, что "обиженный" священник пытался несанкционированно пробраться в покои патриарха

В Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили, что внештатный епископ УПЦ КП Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) якобы готовился к совершению покушения на патриарха Киевского Филарета.

Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода 27 июля 2018 года на сайте УПЦ КП.

"25 мая 2018 года внештатный епископ Севастиан (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Церковь сообщила, что при задержании правоохранительными органами внештатный епископ признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием.

"Если же кто из клира, или монашествующие, связанные клятвой друг с другом, будут чинить козни против епископов, пусть полностью будут лишены своей "степени", других правил указанного содержания – заштатного внештатного Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Возняк был уволен от управления Черниговской епархией еще в 2008 году. Мотивом увольнения он указал "личные причины".

Напомним, в пятницу, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход УПЦ Московского патриархата.