Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ЧАЭС.

В обращении Грамоткина к коллективу АЭС, в частности, отмечается, что состоявшаяся 20 июля 2018 года очередная ассамблея доноров объекта "Укрытие" подтвердила значительный прогресс по двум основным проектам, реализуемым на Чернобыльской АЭС: НБК (Новый Безопасный Конфайнмент) и ХОЯТ-2 (Хранилище отработанного ядерного топлива).

По словам гендиректора, проекты находятся на финишной прямой и движутся к своему логическому завершению, а на промышленной площадке имеются все объективные предпосылки для того, чтобы проекты в этом году были завершены.

"В сегодняшней ситуации базовым требованием для успешного завершения проектов является активная совместная работа всех вовлеченных сторон. Но, главное, требуется слаженная работа всей вертикали в Украине. От единой позиции органов государственного управления, Кабинета Министров, экспертных организаций, регулирующих органов, задействованных в реализации этих проектов, напрямую зависит, придем ли мы к тому успеху, который сегодня реально достижим", - отмечает Грамоткин.

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Вместе с тем, по его утверждению, на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария.

"Попытки рационального подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и начинавшийся, как производственный, принял глубоко личностный характер", - утверждает гендиректор ЧАЭС.

В этой ситуации Грамоткин решил подать в отставку.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", - заявил он.

Напомним, в июне Чернобыльская атомная электростанция объявила тендер на дальнейшее строительство нового ядерного укрытия. Стоимость тендера составила 4,3 млрд грн.