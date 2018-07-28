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Фото В Киеве появились граффити Бэнкси, - соцсети

<span class="label red">Фото</span> В Киеве появились граффити Бэнкси, - соцсети
Фото: facebook.com/stanislavlutskovych

Граффити появилось на столичной автозаправке

28.07.18 660
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В ночь на 27 июля в Киеве на улице Набережно-Крещатицкая появилось граффити с подписью всемирно известного художника Бэнкси.

Об этом в Facebook сообщил Станислав Луцкович – хозяин АЗС, на стену которой и нанесли рисунок.

Изображение "двуглавого" грифа с топливо-раздаточными пистолетами вместо голов обозначили тэгом Бэнкси, хотя сам художник крайне редко оставляет свою подпись. Также на территории заправки нарисовали мышь, которая считается традиционным образом для работ Бэнкси.

Фото: facebook.com/stanislavlutskovych

Блогер Александр Барабошко также показал рисунок с улицы Жилянской, выполненный в той же стилистике. На нем изображен подросток в толстовке, который "кидает" логотип Facebook.

Фото: facebook.com/ikrussss

"Новое время" отмечает, что 26 июля на киевском стадионе "Динамо" выступала британская музыкальная группа Massive Attack. По версии ряда СМИ, Бэнкси – это участник коллектива Роберт Дель Ная.

Тем не менее в официальном Instagram художника фотографии предполагаемых киевских работ не появлялись.

Напомним, трафаретное граффити уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" признано самым любимым произведением искусства в Великобритании.

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