В ночь на 27 июля в Киеве на улице Набережно-Крещатицкая появилось граффити с подписью всемирно известного художника Бэнкси.
Об этом в Facebook сообщил Станислав Луцкович – хозяин АЗС, на стену которой и нанесли рисунок.
Изображение "двуглавого" грифа с топливо-раздаточными пистолетами вместо голов обозначили тэгом Бэнкси, хотя сам художник крайне редко оставляет свою подпись. Также на территории заправки нарисовали мышь, которая считается традиционным образом для работ Бэнкси.
Фото: facebook.com/stanislavlutskovych
Блогер Александр Барабошко также показал рисунок с улицы Жилянской, выполненный в той же стилистике. На нем изображен подросток в толстовке, который "кидает" логотип Facebook.
Фото: facebook.com/ikrussss
"Новое время" отмечает, что 26 июля на киевском стадионе "Динамо" выступала британская музыкальная группа Massive Attack. По версии ряда СМИ, Бэнкси – это участник коллектива Роберт Дель Ная.
Тем не менее в официальном Instagram художника фотографии предполагаемых киевских работ не появлялись.
Напомним, трафаретное граффити уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" признано самым любимым произведением искусства в Великобритании.