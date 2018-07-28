Утром в субботу, 28 июля, в селе Новая Чертория (Житомирская область) произошло частичное обрушение 5-этажного общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате ЧП разрушено 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м. В целом здание состоит из трех подъездов и 225 жилых комнат. Погибших и травмированных нет.
Фото: dsns.gov.ua
На месте происшествия работает оперативная группа регионального управления ГСЧС.
Отметим, ранее в Николаевской области обрушилось здание школы.