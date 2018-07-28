Солнце за окном: в Киеве сегодня прогнозируют потоп

В субботу, 28 июля, по всей Украине, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы, днем местами град и шквальный ветер 15-20 м/сек.
Таков прогноз Укргидрометцентра, передает Фокус.
В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 26-28° тепла.
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В городской администрации киевлян и гостей столицы предупредили: до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления.
Ранее Фокус писал о том, как ливень превратил Киев в Венецию.