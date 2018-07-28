Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Солнце за окном: в Киеве сегодня прогнозируют потоп

Солнце за окном: в Киеве сегодня прогнозируют потоп

Солнце за окном: в Киеве сегодня прогнозируют потоп
www.actualitati.md

В субботу практически по всей Украине ожидаются дожди с грозами

28.07.18 74
000

В субботу, 28 июля, по всей Украине, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы, днем местами град и шквальный ветер 15-20 м/сек. 

Таков прогноз Укргидрометцентра, передает Фокус

В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 26-28° тепла. 

В городской администрации киевлян и гостей столицы предупредили: до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления

Ранее Фокус писал о том, как ливень превратил Киев в Венецию.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве возобновлено движение по путепроводу, обрушившемуся после сильных ливнейКакие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список)Окопы украинских военных на Донбассе затопило
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15190
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12605
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9754
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17436
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12332
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21257
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11299
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23515
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8704
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7210
  1. Ход конем. Как в Киеве прошло "досрочное" празднование 1030-летия крещения Руси 4786 / 5927
  2. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 3118 / 3511
  3. Истина в воде. Почему шансы найти жизнь на Марсе резко возросли 2331 / 2637
  4. В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе 2151 / 2685
  5. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 2082 / 8982
  6. Сергей Скрипаль не может разговаривать 1893 / 2557
  7. В эпицентре циклона. Геннадий Кернес — о роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова 1663 / 1832
  8. Корабль для космического туризма компании Virgin Galactic поставил рекорд скорости 1659 / 1924
  9. Эйнштейн оказался прав: ученые подтвердили теорию сверхмассивной черной дыры 1641 / 2559
  10. Синоптики обещают Киеву новый потоп уже завтра 1566 / 2282
  1. В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте 14 / 1542
  2. ДТП и мажоры. Проскочит ли власть перекресток на красный 9 / 1048
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 8 / 15190
  4. Данные УПЦ и полиции о количестве участников Крестного хода отличаются в 12 раз 8 / 302
  5. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11925
  6. Нафтогаз повышает цену закупки газа на рынке Украины 5 / 457
  7. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 5 / 3511
  8. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 3443
  9. В Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе 5 / 2685
  10. Вселенский Патриарх отказался отмечать в РФ юбилей крещения Киевской Руси 4 / 586
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.