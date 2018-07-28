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Главная » Страна » На Львовщине квадроцикл протаранил группу из шести человек

На Львовщине квадроцикл протаранил группу из шести человек

На Львовщине квадроцикл протаранил группу из шести человек
Иллюстративное фото

Пятеро госпитализированы, среди них четверо детей

28.07.18 58
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Во Львовской области из-за наезда квадроцикла на людей пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в субботу, 28 июля.

Авария произошла в минувшую пятницу в пгт Верхнее Синевидное Сколевского района.

27-летний львовянин, находившийся за рулем квадроцикла, по неизвестным причинам свернул с проезжей части и наехал на группу людей, сидевших за столом.

Пятеро из шести пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, недавно в Киеве арестовали на два месяца водителя, сбившего насмерть ребенка.

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