На Львовщине квадроцикл протаранил группу из шести человек

Во Львовской области из-за наезда квадроцикла на людей пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в субботу, 28 июля.
Авария произошла в минувшую пятницу в пгт Верхнее Синевидное Сколевского района.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП и мажоры. Проскочит ли власть перекресток на красный
27-летний львовянин, находившийся за рулем квадроцикла, по неизвестным причинам свернул с проезжей части и наехал на группу людей, сидевших за столом.
Пятеро из шести пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Напомним, недавно в Киеве арестовали на два месяца водителя, сбившего насмерть ребенка.