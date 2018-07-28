Канада вооружит Украину на $7,25 миллионов

Власти Канады планируют до конца марта 2019 года направить Украине военную помощь на сумму $7,25 миллиона.
Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".
"В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более 16 миллионов долларов, вещи еще на 7,25 миллиона долларов будут доставлены до конца марта 2019 года", - заявил Саджан.
Он также отметил, что Канада "настойчиво работает с партнерами над развитием безопасной, успешной и демократической Украины".
"Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии - непоколебима", - подчеркнул министр.
Ранее представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.