Утром 28 июля в Одессе 20 вооруженных человек пытались захватить частное предприятие "Бетон-Одесса".
Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По его данным, в Хмельницкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Боровского 20 неизвестных вооруженных мужчин в камуфляжной форме захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса".
На место прибыли бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции.
У мужчин, ворвавшихся на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие.
Напомним, в конце 2017 года Минюст рапортовал о снижении количества рейдерских атак.