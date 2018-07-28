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Фото Вооруженные люди пытались захватить предприятие в Одессе

<span class="label red">Фото</span> Вооруженные люди пытались захватить предприятие в Одессе
Фото: Facebook / Дмитрий Головин

Силовики обезвредили нападавших, изъяв у них пистолеты, гранаты и автоматическое оружие

28.07.18 91
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Утром 28 июля в Одессе 20 вооруженных человек пытались захватить частное предприятие "Бетон-Одесса". 

Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его данным, в Хмельницкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Боровского 20 неизвестных вооруженных мужчин в камуфляжной форме захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса".

На место прибыли бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции. 

У мужчин, ворвавшихся на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие. 

Напомним, в конце 2017 года Минюст рапортовал о снижении количества рейдерских атак.

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