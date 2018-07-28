Климкин рассказал, где именно в Киеве крестили Русь

В Киеве современная Почтовая площадь является одним из возможных мест крещения Руси, о чем важно не забывать в 1030-ю годовщину события.



Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя", - написал Климкин.

Кстати, ранее Климкин поддержал идею создания музея на месте археологических раскопок на Почтовой площади.



Раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года тому назад.



Напомним, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади в Киеве была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других зданий.