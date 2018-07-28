Под Харьковом перевернулся автобус с пассажирами. В нем ехали 22 пассажира и водитель.



Как сообщили в полиции Харьковщины, авария произошла 27 июля в 12:40.



"По предварительным данным, автобус двигался на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, в результате чего он перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.

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В результате аварии никто из граждан не пострадал. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.





Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, ранее в Ровенской области слетел в кювет автобус с 53 пассажирами.