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Ситуация на Донбассе

Донбасс: вблизи Крымского погибли двое украинских бойцов

Донбасс: вблизи Крымского погибли двое украинских бойцов
Фото: YouTube

Еще двое ранены

28.07.18 57
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Во время почти двухчасового боя вблизи Крымского в Луганской области погибли двое украинских бойцов, еще двое ранены.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке в Facebook

С 7-ми до 18-ти часов субботы оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районах Крымского, Авдеевки, Павлополя и Лебединского.

Днем диверсионно-разведывательная группа в составе до 15 боевиков совершила попытку захватить позиции одного из подразделений в районе Крымского.

"Но им помешали наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым удержанием занимаемых позиций они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты", – говорится в сообщении.

"Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников обратился в бегство под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери – до 4 убитыми и 6 ранеными", – заявляет штаб.

"Коварные намерения противника были сорваны благодаря решительным и мужественным действиям наших воинов, которые ценой своей жизни удержали занимаемые позиции. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, Фокус разбирался, почему Хельсинский сговор по Украине отменяется.

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