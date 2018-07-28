Донбасс: вблизи Крымского погибли двое украинских бойцов

Во время почти двухчасового боя вблизи Крымского в Луганской области погибли двое украинских бойцов, еще двое ранены.



Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке в Facebook

С 7-ми до 18-ти часов субботы оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районах Крымского, Авдеевки, Павлополя и Лебединского.



Днем диверсионно-разведывательная группа в составе до 15 боевиков совершила попытку захватить позиции одного из подразделений в районе Крымского.

"Но им помешали наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым удержанием занимаемых позиций они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты", – говорится в сообщении.



"Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников обратился в бегство под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери – до 4 убитыми и 6 ранеными", – заявляет штаб.



"Коварные намерения противника были сорваны благодаря решительным и мужественным действиям наших воинов, которые ценой своей жизни удержали занимаемые позиции. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, Фокус разбирался, почему Хельсинский сговор по Украине отменяется.