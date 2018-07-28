Молния ударила в пассажирский самолет над Одесской областью

В пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova рейсом Кишинев-Санкт-Петербург попала молния над Окнянским районом Одесской области.
Об этом сообщает Думская.
Инцидент произошел 28 июля, когда самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33 с более сотней пассажиров на борту.
Самолет взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.
Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы.
В районе 16 часов самолет совершил посадку в Кишиневе. Никто не пострадал.
Напомним, в Египте совершил экстренную посадку украинский самолет.