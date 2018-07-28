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Главная » Страна » Молния ударила в пассажирский самолет над Одесской областью

Молния ударила в пассажирский самолет над Одесской областью

Молния ударила в пассажирский самолет над Одесской областью
Фото: Polet.me

Никто не пострадал

28.07.18 89
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В пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova рейсом Кишинев-Санкт-Петербург попала молния над Окнянским районом Одесской области.

Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел 28 июля, когда самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33 с более сотней пассажиров на борту.

Самолет взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.

Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы.

В районе 16 часов самолет совершил посадку в Кишиневе. Никто не пострадал.

Напомним, в Египте совершил экстренную посадку украинский самолет.

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