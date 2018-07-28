С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины

В субботу в Киеве состоялся крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины, проведенный под эгидой УПЦ КП. Это мероприятие посетило в разы больше людей, чем вчерашнее шествие УПЦ МП, а торжество возглавил президент Петр Порошенко

В небесах...

Празднование 1030 лет с момента крещения Руси князем Владимиром началось рано утром. С 8 утра на Владимирскую горку начали съезжаться политики и главы церквей. Официальное празднество открыл Петр Порошенко своей речью, в которой он снова вспомнил о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии.

"Православная община Украины — одна из крупнейших в мире, и она не может быть приложением к кому-либо. Ей предстоит стать звездой в "созвездии независимых и равных национальных Церквей", которым, по словам Его Святейшества, является Вселенская Православная Церковь", – сказал Порошенко.

Порошенко хочет обрубить щупальца стране-агрессору

Он уверил, что Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир.

"Я гарантирую, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, что и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", – заявил Порошенко.

"Украина – поликонфессиональное государство, но главенствующей церковью была, и есть, и будет православная церковь"

После главы государства выступили представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит галльский Эммануил, который заверил Порошенко при личной встрече, что конечная цель митрополита Варфоломея – даровать украинской церкви автокефалию.

Предстоятель УПЦ КП Филарет выступил следом в своей привычной манере доброго волшебника. Он объяснил важность действий президента. "Чтобы украинское государство было защищено, нужно, чтобы украинский народ был един, чтобы у этого народа была единая православная церковь. Несмотря на то, что Украина – поликонфессиональное государство, но главенствующей церковью была, и есть, и будет православная церковь", – заявил Филарет, добавив, что это защитит нашу страну.

Выступил и предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, который вчера уже провел молебен к 1030-летию Крещения. "Наше задание – сделать так, чтобы православие, которое принес на нашу землю наш креститель, святой князь Владимир, не было повреждено", – отметил Онуфрий. Он напомнил, что вчера тысячи людей приехали помолиться в Киево-Печеркую Лавру, и назвал это свидетельством желания жить в мирной стране. Томосу и объединению церквей в своей речи он внимания не уделил.

Затем слово взял предстоятель УАПЦ митрополит Макарий, который похвалил Президента за смелость отвоевывать автокефалию для украинской церкви. "Может, не полностью мы станем едиными, мы это понимаем, и президент понимает, и наша мать-церковь Константинопольская, и мы, украинцы. Но верьте богу, что после этого милосердный господь нас больше объединит. (…) А если хорошо пойдет, то в скором времени будем не разъединенные, а объединенные", – весело и воодушевленно провозгласил Макарий.

За ним выступил предстоятель УГКЦ Святослав и глава всеукраинского союза церквей евангельской веры пятидесятников Михаил Паночко.

Так выглядело официальное начало праздника. На больших экранах шла трансляция мероприятия, снятая с высоты птичьего полета, через колонки разносилась по пустынным в утреннее время улицам и площадям, а слова выступающих на Владимирской горке были слышны до самих Золотых ворот.

… и на земле

Центр Киева с самого утра был перекрыт. Между Михайловским собором и Софиевской площадью то и дело сновали группки мужчин по два-три человека. Вероятно, это представители служб безопасности в штатском. Изредка проходили обычные прохожие. Полицейские собаки обнюхивали все подозрительные места, правоохранители с помощью зеркал осматривали днища припаркованных машин.

А возле Владимирского собора уже рано утром было столпотворение. Люди были и в церкви, и в дворике вокруг храма, и на бульваре Шевченко, и в соседнем парке. Многие слушали литургию, остальные пытались найти спасение от палящего солнца во всех возможных уголочках, некоторые стояли в тени от дорожных знаков, некоторые спали на лавочках.

УПЦ КП удалось собрать несколько десятков тысяч людей

Разительное отличие от вчерашнего крестного хода УПЦ МП – неимоверно большое количество флагов Украины. Были и красно-черные стяги националистов. Некоторые подходившие колонны были сплошь с флагами. Один из участников такой колонны убеждал, что они просто собрались с друзьями.

Флагов было так много, что мероприятие чем-то напомнило Майдан в его пиковые моменты

"Мы пришли с товарищами просто на этот праздник. А флаги… Ну вот вчера был ход Московского патриархата, а сегодня киевского… И мы с друзьями собрались и пришли", – объяснил он обилие желто-голубых знамен.

"Надо же, как вы с друзьями организовались", – начала было я, оглядев группу человек из тридцати. На что получила достаточно резкий ответ от мужчины позади.

"А вот такие мы организованные", – оборвал он меня.

Тем временем к месту сбора стали подходить люди с целыми сумками флажков.

"Я хочу пройтись с крестным ходом, поддержать свой народ, показать людям, что мы существуем, и что церковь наша не приходит в упадок, а развивается. И будет дальше развиваться на благо украинского народа. Государство это и есть церковь, народ есть церковь", – сказал военный священник Богдан Степаняк. Он добавил, что не против объединения церквей, хотя ко вчерашнему ходу у него есть определенные "моменты", которые он бы не хотел озвучивать.

Богдан из Житомира взял флаг, чтобы показать, что "мы есть"

Сам ход начался в 12 часов, к тому времени тысячи людей стояли в колонне под самым солнцепеком. Ход начался с гимна Украины, во главе колонны шли военные капелланы. Из-за какой-то задержки шествие остановилось неподалеку от Оперного театра, и одна из прохожих начала кричать из-за ограждения "Слава Украине". Священники дружно отвечали "Героям слава!".

Процессия, которая двигалась от Владимирского собора в сторону Владимирской горки, растянулась, наверное, на несколько километров. По официальным данным, там было 65 тысяч людей. Эта цифра, в отличие от озвученной вчера УПЦ МП, сомнений не вызывает, людей было действительно много. Впереди шли десятки священников из разных епархий, за ними следовал Филарет, чуть дальше — глава государства, держа за руку супругу Марину. Их сопровождали министры – Георгий Зубко, Евгений Нищук, Степан Кубив, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко.

Главная часть колонны уже давно прибыла на Владимирскую горку для молебна, а люди все шли и шли. Флагов было настолько много, что мероприятие чем-то напомнило Майдан в его пиковые моменты.

К двум часам колонна стала редеть. Пришедшие в Михайловский сквер останавливались там и садились прямо на траву. Со многих лил пот, а одному мужчине даже стало плохо – вокруг разносился острый запах нашатырного спирта и корвалола.

"Сложно было", – говорит 69-летний Иван Савченко. По нему было видно, что поход в 30-градусную жару дался ему непросто.

Его спутник, 70-летний Валентин Климович, старается бодриться, хотя пот с него валит градом.

"Мы женщин вперед поставили, они нас вдохновляли. Нам сейчас прийти сюда и поддержать дело Владимира, потому что данная церковь находиться под влиянием российского православия, – вот что было важно. А то, что человеку плохо стало – так водку пить не нужно", – говорит он.

О том, что идти в жару было трудно, признавались и сами участники

И действительно, какая-то компания решила тут же и отметить праздник: на клеенке несколько мужчин и женщин разложили бутерброды и расставили стаканчики. Из напитков удалось увидеть шампанское, пиво и прозрачную жидкость в пластиковых бутылках.

Многие старались собраться теми группами, которыми они приехали или пришли: пытались объяснить по телефону, где они находятся, спрашивали, как добраться до автобуса, который их заберет. Многие разбредались просто по центру города – ели мороженое и делали селфи на Майдане.