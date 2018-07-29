Украина празднует День Сил специальных операций

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Праздник начали отмечать уже при президенте Петре Порошенко, в соответствии с указом от 26 июля 2016 года.

В тот же день Глава государства подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ. Этим документом завершился процесс создания указанных войск, ведь он определил правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Силы специальных операций - отдельный вид вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.