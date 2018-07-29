В Минэкологии озвучили свою версию причин отставки гендиректора ЧАЭС

В министерстве утверждают, что никакого конфликта с руководством электростанции нет

В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, координирующем работу зоны отчуждения ЧАЭС, утверждают, что не планировали продлевать контракт генеральному директору станции Игорю Грамоткину.

Так объяснил заявление об отставке гендиректора ЧАЭС Игоря Грамоткина в комментарии Главкому и.о. министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш.

"Еще в декабре прошлого года встал вопрос о целесообразности продления контракта господину Грамоткину. Тогда в Минприроды, проконсультировавшись с партнерами из ЕБРР, приняли решение дать этому человеку еще один шанс завершить взятые его предприятием обязательства. Однако мы оказались в ситуации, когда сроки ввода в эксплуатацию необходимых объектов были на грани срыва. Об этом во время совместных совещаний неоднократно докладывало руководство Государственного управления зоной отчуждения, поэтому не думаю, что при таких условиях целесообразно было бы говорить о продлении контракта. Конечно, в Минприроды обращали внимание и на многочисленные журналистские расследования в отношении господина Грамоткина", - резюмировал Вакараш.

По его словам, нет никакого конфликта между Минприроды и государственным специализированным предприятием "Чернобыльская АЭС", которое входит в структуру Государственного агентства управления зоной отчуждения.

Ранее сообщалось, что гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку – якобы из-за разногласий с министерством экологии Украины.

Напомним, в июне Чернобыльская атомная электростанция объявила тендер на дальнейшее строительство нового ядерного укрытия. Стоимость тендера составила 4,3 млрд грн.