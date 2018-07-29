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Главная » Страна » Видео В Одессе вор спустился с крыши в квартиру и украл там почти миллион долларов

Видео В Одессе вор спустился с крыши в квартиру и украл там почти миллион долларов

<span class="label red">Видео</span> В Одессе вор спустился с крыши в квартиру и украл там почти миллион долларов
Getty Images

В течение одного дня злоумышленник успел купить автомобиль, и был задержан полицией

29.07.18 86
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Полиция задержала в Киеве 28-летнего мужчину, который подозревается в краже почти одного миллиона долларов из квартиры одесского предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. 

Злоумышленник был пойман уже через день после совершения кражи. 

В квартиру предпринимателя, расположенной на последнем – 18-м этаже – правонарушитель пробрался, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и стал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав деньги, ушел.

Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

"Мужчина "гастролировал" Украиной и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности разбоя. Сейчас проводится проверка его причастности к этим правонарушениям", - говорится в сообщении полиции.

Во время задержания у мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей. 

Полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. 

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Нацполиция раскрыла за полгода почти 101 000 преступлений, в том числе 36 000 - тяжких и особо тяжких.

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