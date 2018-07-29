Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца"

Утверждается, что бизнесмен и политик с российскими корнями руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни, а также отрицает российскую агрессию в Украине

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внесен в базу данных сайта "Миротворец".

На сайте, в частности, утверждается, что Новинский ответственен за распространение кремлевской пропаганды в виде т.н. "русского мира" от лица УПЦ МП.

Также отмечается, что народный депутат является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора.

Утверждается, что Новинский руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни, а также отрицает российскую агрессию против Украины.

Напомним, осенью 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен вернуть в госсобственность предприятия Новинского.