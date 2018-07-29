После суточной задержки из Египта вылетели более 200 украинских туристов

Причиной задержки рейса стало пробитое колесо самолета, и для его замены колесо везли из Украины

Из Хургады (Египет) после суточной задержки авиарейса вылетели домой более 200 украинских туристов.

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь туроператора Join Up Екатерина Резниченко.

"В 11:30 украинцы вылетели из Египта", - сказала Резниченко.

Причиной задержки рейса стало пробитое колесо самолета, и для его замены колесо везли из Украины.

Туристы должны были вернуться домой еще 28 июля. В Египте их расселили в гостинице и обеспечили питанием.

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В Join Up отметили, что из-за задержки рейса из Хургады автоматически задержались и другие рейсы, однако какие именно - пресс-секретарь туроператора назвать не смогла.

"Те люди, которые не смогли вовремя вылететь на курорты, - им все это компенсируют. Задержались несколько рейсов. Туристов за рубежом расселили по отелям, а тем, кто в Украине, сообщили об этом заранее", - сказала Резниченко.

Напомним, в конце июня более 800 украинцев застряли в аэропортах нескольких городов мира из-за проблем с перевозчиками.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Госавиаслужба проверит все чартерные самолеты.

В МИД Украины сообщили, что в среднем 1,5 тысячи украинских пассажиров пострадали от задержек авиарейсов.