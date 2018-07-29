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Главная » Страна » После суточной задержки из Египта вылетели более 200 украинских туристов

После суточной задержки из Египта вылетели более 200 украинских туристов

После суточной задержки из Египта вылетели более 200 украинских туристов
Фото: iideasmalta.eu

Причиной задержки рейса стало пробитое колесо самолета, и для его замены колесо везли из Украины

29.07.18 191
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Из Хургады (Египет) после суточной задержки авиарейса вылетели домой более 200 украинских туристов

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь туроператора Join Up Екатерина Резниченко. 

"В 11:30 украинцы вылетели из Египта", - сказала Резниченко. 

Причиной задержки рейса стало пробитое колесо самолета, и для его замены колесо везли из Украины. 

Туристы должны были вернуться домой еще 28 июля. В Египте их расселили в гостинице и обеспечили питанием. 

В Join Up отметили, что из-за задержки рейса из Хургады автоматически задержались и другие рейсы, однако какие именно - пресс-секретарь туроператора назвать не смогла. 

"Те люди, которые не смогли вовремя вылететь на курорты, - им все это компенсируют. Задержались несколько рейсов. Туристов за рубежом расселили по отелям, а тем, кто в Украине, сообщили об этом заранее", - сказала Резниченко. 

Напомним, в конце июня более 800 украинцев застряли в аэропортах нескольких городов мира из-за проблем с перевозчиками. 

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Госавиаслужба проверит все чартерные самолеты. 

В МИД Украины сообщили, что в среднем 1,5 тысячи украинских пассажиров пострадали от задержек авиарейсов.

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