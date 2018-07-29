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Главная » Страна » Грибы могут оказаться ядом: Супрун предупреждает
Советы от Ульяны Супрун

Грибы могут оказаться ядом: Супрун предупреждает

Грибы могут оказаться ядом: Супрун предупреждает
Иллюстративное фото

В Украине растет почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500

29.07.18 373
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает быть осторожными с грибами - из двух тысяч грибов, произрастающих в Украине, съедобными являются не более 500. 

Прежде всего Супрун советует отказаться от потребления дикорастущих грибов. 

На своей странице в Facebook  глава Минздрава распространила рекомендации Центра общественного здоровья. 

"В Украине растет почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500. Если вы собираетесь в поход за грибами или ищете ингредиенты для нового рецепта - будьте очень осторожны. Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети. Не покупайте грибы на стихийных рынках ", - написала Супрун.  

Если все же пошли по грибы - внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими. 

Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми. 

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов. 

Не пробуйте сырые грибы. Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные следует выбросить. 

Готовить грибы нужно в первые сутки после сбора и варить по меньшей мере три раза в свежей подсоленной воде не менее 30 минут. 

Блюда, приготовленные с грибами, хранятся в холодильнике не более суток. 

Основными признаками отравления грибами являются: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), галлюцинации и бред. 

Если у вас возник хотя бы один из этих симптомов - срочно звоните "103". Пока едет помощь, промойте желудок простой водой (вызовите рвоту), пейте много жидкости и примите сорбенты. А также выполняйте рекомендации оператора 103.

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