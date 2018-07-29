Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Янукович просит Печерский суд защитить его честь и достоинство

Янукович просит Печерский суд защитить его честь и достоинство

Янукович просит Печерский суд защитить его честь и достоинство

Исковое заявление он подал еще 23 июня

29.07.18 59
000

Экс-президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал в суд еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.

Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

Кроме того, суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства подать отзыв на иск.

Напомним, судебные дебаты по делу о госизмене Януковича начнутся 30 июля.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела МанафортаНеокончательный выговор. Сытник обещает не оставлять Холодницкого в покоеЛуценко предложил ужесточить ответственность за смертельные ДТП
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15662
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12769
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9911
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17672
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12376
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21707
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11536
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23671
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8848
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7509
  1. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 5653 / 6454
  2. С Азовского моря экстренно эвакуировали отдыхающих 3239 / 3395
  3. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 3026 / 3177
  4. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 2990 / 3605
  5. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 2814 / 3242
  6. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 2386 / 2636
  7. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 2355 / 2699
  8. Кобзон впал в кому, - СМИ 2225 / 2531
  9. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 2111 / 2449
  10. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 1821 / 1886
  1. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 10 / 3177
  2. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 7 / 2699
  3. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 7 / 6454
  4. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 7 / 1012
  5. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 7 / 2449
  6. В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке 6 / 725
  7. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 6 / 2636
  8. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 6 / 1886
  9. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 15662
  10. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 5 / 3242
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.