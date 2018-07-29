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Видео Насиров сделает все, чтобы стать президентом Украины

<span class="label red">Видео</span> Насиров сделает все, чтобы стать президентом Украины
Фото: Hyser

Экс-глава ГФС каждый день думает об этом

29.07.18 130
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Экс-глава Государственной фискальной службы Украины (2015−2017 гг.) Роман Насиров заявил, что уже начал готовиться к президентским выборам в Украине в 2019 году.

Об этом Насиров рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Каждый день думаю об этом (участии в президентских выборах, - ред.) все больше. Уже начал готовиться к этому. Я думаю, что, наверное, да", - заявил Насиров.

На прямой вопрос о том, будет ли Роман Насиров участвовать в президентских выборах-2019, он ответил: "Дождемся, когда будет объявлено, что у нас происходят выборы, когда объявят регистрацию".

Также Насиров добавил, что будет делать все, чтобы стать президентом Украины.

Напомним, председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015–2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января уволил его с должности. 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу Насирова. Следующее заседание состоится 13 августа.

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