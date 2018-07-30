Донбасс: в течение прошедших суток ранен один военнослужащий ООС

В течение минувших суток, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, сообщает штаб Операции объединенных сил в утренней сводке в Facebook.
Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось.
Боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьянки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкиного, Павлополя и Водяного.
За прошедшие сутки, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
По данным разведки, ранено двух оккупантов.
Как ранее, сообщалось, в ОБСЕ пообещали оказывать разностороннюю поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбасс.