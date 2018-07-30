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Донбасс: в течение прошедших суток ранен один военнослужащий ООС

Донбасс: в течение прошедших суток ранен один военнослужащий ООС
Фото: Минобороны

Ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой

30.07.18 15
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В течение минувших суток, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, сообщает штаб Операции объединенных сил в утренней сводке в Facebook.

Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось.

Боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьянки, Новомихайловки, Новоселовки,  Лебединского, Гнутово, Широкиного, Павлополя и Водяного.

За прошедшие сутки, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, ранено двух оккупантов.

Как ранее, сообщалось, в ОБСЕ пообещали оказывать разностороннюю поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбасс. 

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