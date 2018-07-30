Киевлянин решил пострелять из окон отеля в Днепре

Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что 28 июля, около 7 часов вечера к патрульному экипажу на заправочной станции обратился оператор и сообщил, что неизвестный стреляет из ружья из отеля, расположенного рядом. Об этом передает ДС.

Полицейские решили проверить информацию. На втором этаже заведения они обнаружили мужчину, который употреблял алкогольные напитки, громко слушал музыку, а увидев полицейских, пытался спрятать предмет, похожий на ружье.

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В номере гражданина полицейские увидели много ножей, женских колец и одежды.

Как выяснилось, мужчина - житель Киева и уже привлекался к ответственности за хулиганство.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла оружие, а мужчину доставили в местный участок полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Напоминаем, что в Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке.