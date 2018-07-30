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Главная » Страна » Корчак будет следить за гендерным равенством в НАПК
Корчак будет следить за гендерным равенством в НАПК
Наталья Корчак / Фото: УНИАН

Корчак будет следить за гендерным равенством в НАПК

Экс-глава агентства будет внедрять принцип равных прав и возможностей для мужчин и женщин 

30.07.18 91
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Наталью Корчак назначили уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" уполномоченные лица (координаторы) в пределах своих полномочий организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении обеспечения принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведение анализа состояния обеспечения гендерного равенства, координацию мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинг их реализации, осуществление постоянной информационно-пропагандистской деятельности по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола, и тому подобное.  

Напомним, 28 марта 2018 года Наталью Корчак на посту главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции заменил Александр Мангул.

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