Министерством обороны планирует поднять зарплаты военнослужащим, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 4,5 млрд грн. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Владимиру Гройсману.

В оборонном ведомстве отмечают, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. планируют уволиться до конца 2018 года.

В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. Эта сумма на тот момент в 5 раз превышала размер минимальной заработной платы и составляла почти 1,6 размера средней зарплаты по стране.

После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

Поэтому в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 минимального денежного обеспечения:

рядовому составу - до 9 тыс. грн.

офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн.

При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд грн.

Напомним, Минобороны разорвало контракт с компанией "Рост", которая должна была построить казармы и обустроить инфраструктуру в учебном центре ВСУ "Широкий лан".