Очередной рецидив: чешские депутаты посетили оккупированный Крым

Россия нашла в Чехии двух политиков с "пониженным порогом политической гигиены"

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с незаконным визитом депутата Европарламента Яромира Когличека от Чехии и чешского сенатора Ярослава Доубравы в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что резолюцией № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма.

"Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике", - добавили в украинском диппредставительстве.

Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством.

Напомним, Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации относительно незаконной массовой высылки граждан Украины и других государств из аннексированного полуострова Крым.